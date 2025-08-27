Filenin Sultanları grubu namağlup lider tamamladı! Son 16’da rakibimiz belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada karşısına liderlik için çıktı.

Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Filenin Sultanları, grubun diğer son 16 turunu garantileyen takımı Kanada ile liderlik için karşılaştı.

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yine set vermeden kazanan Filenin Sultanları, grubun namağlup lider tamamlmadı.

TÜRKİYE - KANADA: 25-13 (MAÇ SONUCU)

Setlerde durum: Türkiye 3-0 Kanada

1. Set Sonucu: Türkiye 25 - 21 Kanada

2. Set Sonucu: Türkiye 27 - 25 Kanada