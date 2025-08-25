Filenin Sultanları son 16’da! Milliler Macaristan’ı set vermeden mağlup etti

Fotoğraf (AA)

MİLLİ TAKIM DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA İLK DEFA İKİDE İKİYLE BAŞLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başardı. Dünya şampiyonasına katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda iki de iki yapmayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı. Milli takım, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmişti.