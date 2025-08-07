07 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 17:07 Güncelleme: 07.08.2025 17:09
Süper Lig’de perde açılıyor! İşte haftanın hakemleri

Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray'ın Gaziantep FK'ya konuk olacağı mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 2025-26 sezonu yarın oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasında görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'de ilk haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

9 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak

11 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay

