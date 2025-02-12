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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta programı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 19:29 Güncelleme: 12.02.2025 19:56
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maç programını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 3. maçlara ilişkin program belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Gruplarından çıkma şansı bulunan kulüplerin karşılaşmalarının aynı gün ve saatlere göre planlandığı program şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta programı belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta programı belli oldu
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