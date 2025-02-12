Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maç programını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 3. maçlara ilişkin program belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Gruplarından çıkma şansı bulunan kulüplerin karşılaşmalarının aynı gün ve saatlere göre planlandığı program şöyle: