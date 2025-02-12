Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 3. maçlara ilişkin program belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Gruplarından çıkma şansı bulunan kulüplerin karşılaşmalarının aynı gün ve saatlere göre planlandığı program şöyle: