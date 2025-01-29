29 Ocak 2025, Çarşamba
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Fatih Karagümrük Brezilyalı kanat oyuncusu Serginho'yu transfer etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 14:34 Güncelleme: 29.01.2025 14:36
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Fatih Karagümrük Brezilyalı kanat oyuncusu Serginho’yu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Brezilyalı kanat oyuncusu Serginho'yu kadrosuna kattı. Sambacı oyuncu çıktığı 241 maçta 38 gol ve 41 asist üretti.

Kulüpten yapılan açıklamada, çıktığı 241 maçta 38 gol ve 41 asist üreten 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak Brezilya Serie A takımlarından CR Vasco da Gama'da forma giyen ve 2020'de transfer olduğu Giresunspor'da 3 sezon top koşturan Serginho, Süper Lig'de 64, Trendyol 1. Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda 5 karşılaşmaya çıktığı ve bu maçlarda 10 gol ile 19 asist kaydettiği bilgisi aktarıldı.

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Fatih Karagümrük Brezilyalı kanat oyuncusu Serginho’yu transfer etti Fatih Karagümrük Brezilyalı kanat oyuncusu Serginho’yu transfer etti Fatih Karagümrük Brezilyalı kanat oyuncusu Serginho’yu transfer etti
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