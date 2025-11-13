Öğretmenler Günü fidan bağışı 2025: 1 fidan ücreti ve sertifika adımları
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, öğretmenlere anlamlı bir hediye vermek isteyen öğrenciler ve velilerin ilgisi yeniden fidan bağışlarına yöneldi. Son yıllarda hem sembolik bir jest hem de çevreye katkı sağlayan bir adım olarak öne çıkan fidan bağışı, gün boyunca 'Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, 1 fidanın ücreti ne kadar?' sorularını yeniden gündeme taşıdı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:45