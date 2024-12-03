CANLI | Iğdır FK- Muş Spor (ZTK 4. tur maçı CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Iğdır FK ile Muş Spor kozlarını paylaşıyor.

IĞDIR FK İLK 11:

Alp Arda, Alperen Selvi, Ali Yiğit Özten, Yusuf Can Esendemir, Berkan Keskin, Burak Bekaroğlu, O. Özlesen, Kerim Avcı, K. Aleksic, Halil İbrahim Sönmez, N. Niemann

MUŞ SPOR İLK 11:

Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Sarp Tenim, Ahmet Arda Çakmak, Yusuf Yıldırım, Emirhan Kayalar, Kadir Torbacı, Ebu Siddik Çelik, Cem Çelik, Yakup Alkan, Halil Yılmaz

MAÇIN HAKEMİ FERİDUN DALDAŞ

Mücadeleyi hakem Feridun Daldaş yönetiyor. Daldaş'ın yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Hüseyin Kıvanç Durmaz yapacak yapıyor.