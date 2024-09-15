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Arda Güler 11'de başladı Madrid 2-0 kazandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 06:30 Güncelleme: 15.09.2024 06:30
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Arda Güler 11’de başladı Madrid 2-0 kazandı

Milli futbolcu Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

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