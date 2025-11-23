Katil devletten Beyrut’a saldırı! İsrail: Hizbullah’ın üst düzey ismi öldürüldü

Fotoğraf-EPA

5 KİŞİ ÖLDÜ, 28 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan saldırıdan bu yana Beyrut semalarında insansız hava araçlarının (İHA) alçak irtifada uçuş yapmaya devam ettiği gözlemlendi.

LÜBNAN LİDERİNDEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırı düzenleyerek ateşkes çağrılarını reddettiğini belirterek, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığına karşı sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.

İsrail'in düzenlediği saldırıyla ateşkes çağrılarını ve uluslararası anlaşmaları umursamadığını gösterdiğini belirten Avn, "Yaklaşık bir yıldır ateşkese bağlı kalan Lübnan, uluslararası topluma, sorumluluk üstlenerek İsrail'in Lübnan ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için güçlü ve ciddi biçimde müdahale etme çağrısını yinelemektedir." ifadesini kullandı.

HİZBULLAH: HEDEF ALINAN KİŞİN İSMİNİ DAHA SONRA AÇIKLAYACAĞIZ

Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kumati, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadından bir ismin hedef alındığını belirtti. Kumati, Dahiye bölgesinde yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in saldırısında askeri kanattan bir kişinin hedef alındığını ve isminin daha sonra açıklanacağını söyledi.

"İsrail'in ihlallerine son vermek için" Lübnan ordusu ve hükümetle koordineli hareket ettiklerini belirten Kumati, Hizbullah üst yönetiminin İsrail'in "kırmızı çizgiyi" aşan hava saldırısına nasıl karşılık verileceğini değerlendireceğini kaydetti. Kumati, İsrail ile dolaylı veya doğrudan müzakerelerin "zaman kaybı" olduğunu ifade etti.