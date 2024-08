Fenerbahçe duyurdu! Ferdi Kadıoğlu Brighton’da | Bonservisi belli oldu

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'ndan elde ettiği bonservis geliri netleşti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.