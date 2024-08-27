Fenerbahçe duyurdu! Ferdi Kadıoğlu Brighton'da | Bonservisi belli oldu
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda Brighton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kadıoğlu, İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Milli oyuncu, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak. Ayrıca Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'ndan elde ettiği bonservis geliri de netlik kazandı.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda Brighton ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Birçok takımın peşinde koştuğu milli oyuncu Kadıoğlu artık İngiltere'de forma giyecek.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Fenerbahçe tarafından KAP'a bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde bulunması için oyuncunun İngiltere'ye gitmesine geçen hafta izin vermişti.
5+1 YILLIK İMZAYI ATTI
Kadıoğlu, İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Milli oyuncu Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'ndan elde ettiği bonservis geliri netleşti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.
Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."
YILDIZ OYUNCU TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Crawley Town ile oynayacağı İngiltere Lig Kupası maçı öncesi The Amex'te tribünleri selamladı.
FENERBAHÇE: İZ BIRAKANLAR UNUTULMAZLAR; YOLUN AÇIK OLSUN FERDİ'MİZ
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İz bırakanlar unutulmazlar; yolun açık olsun Ferdi'miz" başlığıyla veda mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı hikayeler özel olur, iz bırakır, unutulmazdır. Çok da söze gerek yoktur bazen, bazı şeyleri anlatmak için. Tıpkı onun 18 yaşında bu kapıdan girip milyonların sevgilisi oluşu gibi. Parçası olduğu bu camia için milyonların birlikte söylediği bestelerin en nadide parçası Ferdi Kadıoğlu;
Formaya bağlılığı, armaya aidiyeti, Fenerbahçe'ye saygısı, azmi, hırsı, duruşu ve her tavrıyla, "Fenerbahçe'nin kıymetli bir Ferdi" oldu. 2018 yılında renklerimize geldiğin ilk andan itibaren, gerek U21 Takımımızda gerekse 20 Aralık 2018'de Giresunspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçının 77. Dakikasında formamızı giydiği A Takımımızda, örnek bir futbolcu nasıl olur tanımının karşılığını verdi. Terinin son damlasına kadar mücadele etti, Fenerbahçe formasını giydiği her koşulda profesyonellik örneği sergiledi. Fenerbahçeli çocuklara rol model oldu. Kalplerimize kazındı, akıllarımızda yer etti. Farklı pozisyonlarda görev alan ve oynadığı her bölgede formasının hakkını sonuna kadar veren Ferdi'miz, sarı lacivert formamızla 200'ün üzerinde maça çıkarak 2 kez 'dalya' diyen en kıymetli parçalarımızdan biri olmayı başardı.
'İyi ki Fenerbahçe' dediği o günden bugüne milyonlarca gence örnek oldu. Milli Takım tercihini Türkiye'mizden yana kullanarak bu ülkenin bir evladı olduğunu ve köklerinden kopmadığını, milyonlara gururla gösterdi! Ve şimdi Ferdi'miz yuvasına veda ediyor. 2018 yılında geldiği evinden, bugün itibarıyla ayrılıyor, hayallerinin peşinde futbolun beşiğine gidiyor. 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' Fenerbahçe'mize verdiğin eşsiz hizmetler için, Fenerbahçe'nin genlerinde var olan değerlerin bir parçası olduğu için, kulübümüzün en kıymetli parçası olan milyonlarca taraftarımıza yaşattığın sayısız sevinçler için sana sonsuz teşekkürler.
Unutma; Fenerbahçe'de formaya saygı, armaya aidiyet duyanlar iz bırakırlar. Ve iz bırakanlar asla unutulmazlar. Atacağın her adımda yanında milyonlar var. Başarılarınla gururlanacağız, sevgimiz, hep yanında olacak. Yolun açık, şansın bol olsun!
Fenerbahçe Spor Kulübü ve milyonlarca taraftarı."
FERDİ KADIOĞLU, FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ
Fenerbahçe'den Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlara veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Beni her zaman Fenerbahçeli Ferdi olarak hatırlayın, hepinizi çok seviyorum… İlk günden itibaren kendimi evimde gibi hissettiren, üzerimde emeği olan başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarıma, birlikte mücadele verdiğim takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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