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Manuel Neuer Alman Milli Takımı'na veda etti

Giriş: 21.08.2024 16:53
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Manuel Neuer Alman Milli Takımı’na veda etti

Alman futbolunun yetiştirdiği en önemli kalecilerden biri olan Manuel Neuer, Milli Takım kariyerini sona erdirdiğini açıkladı. 38 yaşındaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunun." ifadelerini kullandı.

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