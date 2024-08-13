Trabzonspor resmen duyurdu! Arseniy Batagov'u kadrosuna kattı | Yeni transferin maliyeti belli oldu
Trabzonspor, 10. transferini savunmaya yaptı ve Zorya Luhansk'tan Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo Mavililer, 22 yaşındaki Ukraynalı stoperin bonservisini ve maaşını KAP'a bildirdi.
Nwakaeme, Lundstram, Barisic ve Draguş ile transfer sezonuna hızlı giren Trabzonspor, devamında Ozan Tufan ve Cihan Çanak hamleleriyle yerli rotasyonunu güçlendirmişti.
Meunier'in yerine sağ beke Pedro Malheiro'yu getiren, stoperde ise Stefan Savic ile bombayı patlatan Karadeniz ekibi, A Milli yıldız Okay Yokuşlu'nun ardından 10. transferini savunmaya yaptı.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO
Fırtına, Zorya Luhansk forması giyen 22 yaşındaki Arseniy Batagov'u renklerine bağladı. Solak stoper için Ukrayna ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, 2 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Batagov ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Zorya ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Zorya'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-USD 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2028/2029 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
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