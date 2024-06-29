Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde program belli oldu
Bu yıl 663'üncü kez düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde program açıklandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre güreşler 4-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Edirne Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı açıklandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, güreşler 4-7 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Organizasyon, başpehlivanlık ön eleme güreşleriyle 4 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak. Kırkpınar'ın 4 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, ağa karşılama töreni kapsamında 5 Temmuz Cuma günü Selimiye Meydanı'nda karşılanacak, konuşmaların ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.
Pehlivanlar Mezarlığı ziyareti ve dua edilmesinin ardından Eski Cami'de mevlit okutulacak. Güreşler cuma günü 14.00'te minik boylardaki pehlivanların karşılaşmalarıyla devam edecek.
Resmi açılış programı ise saat 18.30'da Er Meydanı'nda gerçekleşecek. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve ağa Selim, açılış konuşması yapacak. Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanların katılacağı resmi geçit töreni ile program sona erecek.
Organizasyon, 6 Temmuz Cumartesi çeşitli güreşlerle sürecek. Başpehlivanlar da çayıra çıkacak. Kırkpınar'ın son günü sabah saatlerinde başlayacak mücadeleler başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek. 7 Temmuz günü gerçekleşecek programda ağalık ihalesi, bayrak töreni ve ödül töreni de gerçekleşecek.
BAŞPEHLİVAN 550 BİN LİRA KAZANACAK
663. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olan güreşçi 1 milyon lira ödül kazanacak. Başpehlivan ikincisine 275 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 140'ar bin lira ödül verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak. Bu arada organizasyon boyunca akşamları konserler de düzenlenecek.
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