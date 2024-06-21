Montella’dan Portekiz-Türkiye maçı öncesi açıklamalar! Arda Güler oynayacak mı?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile oynayacakları maça ilişkin BVB Dortmund Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.





Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları:

"ÖNEMLİ OLAN GALİBİYET"

"Golden beri şakasını yapıyorum ama yolda 3 kez kaçırdım pozisyonu. Sağıma bakıyorum, kulübe benimle koşuyor. Aslında kaleye kadar gidecektim, kolay gözüken bir gol ama anlamlı bir gol, güzel bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Önemli olan galibiyet tabii ki, golün bir önemi yok."

"PORTEKİZ'E İYİ ÇALIŞTIK"

"Maçlara hiçbir takım beraberlik veya mağlubiyet için çıkmaz. Tabii ki galibiyet almak istiyoruz, onun için hazırlandık. Bizim de eksiklerimiz var, Portekiz'in eksiklerini iyi çalıştık. Galibiyet alıp gruptan net bir şekilde lider olarak çıkmak istiyoruz."

MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"RONALDO İNANILMAZ BİR OYUNCU"

"Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim."

"HEDEFİMİZ TOPA SAHİP OLMAK"

"Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor."