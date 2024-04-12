Futbolda haftanın programı belli oldu! İşte birbirinden kritik karşılaşmalar...

Trendyol Süper Lig'de 32, Trendyol 1. Lig'de 30, TFF 2. Lig'de ise 35. hafta maçları oynanacak. TFF 3. Lig'de 28. hafta ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 27. hafta mücadeleleri yapılacak.