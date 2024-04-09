Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Real Madrid - Manchester City maçında kazanan çıkmadı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Real Madrid, İngiliz devi Manchester City’i konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid, Manchester City'i konuk etti.
Kritik karşılaşma Santiago Bernabeu'da oynandı.
Zorlu mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı.
Real Madrid ile Manchester City arasındaki müsabaka 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.
Real Madrid'in gollerini 12'nci dakikada Eduardo Camavinga, 14'üncü dakikada Rodrygo ve 79'uncu dakikada Federico Valverde kaydetti.
Manchester City'de fileleri 2'nci dakikada Bernardo Silva, 66'ncı dakikada Phil Foden ile 71'inci dakikada Josko Gvardiol havalandırdı.
Dev eşleşmenin rövanşına Manchester City ev sahipliği yapacak.
Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle tamamlandı.
İLK 11'LER
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Ferland Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Vinicius Jr., Bellingham, Rodrygo.
Manchester City: Ortega, Akanji, Stones, Dias, Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland.
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