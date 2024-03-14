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TFF Başkanı Büyükekşi ile UEFA Başkanı Ceferin arasında önemli görüşme

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Giriş Tarihi: 14.03.2024
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TFF Başkanı Büyükekşi ile UEFA Başkanı Ceferin arasında önemli görüşme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. FF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Ceferin ile EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye olarak ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık" dedi.

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