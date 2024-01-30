Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ye sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Yukatel Adana Demirspor, TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline verdi.