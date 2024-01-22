Beşiktaş istiyordu Galatasaray'a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak
Beşiktaş'ta teknik direktörlük sorunu Fernando Santos'un atanmasıyla çözüme kavuştu. Şimdi gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni bir golcü transferi için harekete geçmiş durumda. Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da Borussia Dortmund forması giyen bir yıldız oyuncu için devreye girdiği belirtiliyor. İşte detayları...
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için Fernando Santos'un göreve başlamasıyla birlikte, gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Aboubakar ile yollar ayrılarak yeni bir golcü transferi planı yapan Kartal, Borussia Dortmund forması giyen yıldız isimle ilgilenmeye başladı. Dev santrafor için 1.91'lik boyuyla dikkat çeken bu oyuncu için Galatasaray'ın da atağa geçtiği gelen bilgiler arasında.
SÜPER LİG'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Galatasaray, transfer piyasasında önemli adımlar atmaya devam ediyor. İki dev takımın gözdesi, Borussia Dortmund forması giyen bir yıldız oyuncu oldu.
FERNANDO SANTOS İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Fernando Santos'un teknik direktörlük görevini üstlenmesiyle Beşiktaş, büyük bir sorunu çözme yolunda önemli bir adım attı. Siyah beyazlılarda artık gözler tamamen transfer hamlelerine çevrildi.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ KIŞ TRANSFER DÖNEMİNE HAZIR
Beşiktaş Yönetimi, kış transfer döneminde takım kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Eric Bailly ve Jean Onana ile yollarını ayıran yönetim, şimdi de kaliteli futbolcuları kadrosuna katma hedefinde.
BORUSSİA DORTMUND'UN YILDIZI
Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller. Ancak resmi bir açıklama olmadığı için henüz transferin kesinleşip kesinleşmeyeceği belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ise heyecanla bu transferin gerçekleşmesini bekliyor.
REKABET DOLU SÜPER LİG
Sebastien Haller'in Beşiktaş veya Galatasaray'dan birine transfer olması, Süper Lig'de büyük bir rekabet ortamı yaratabilir. İki dev kulübün taraftarları, bu transferin ligin seyrini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş istiyordu Galatasaray'a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak MB faiz toplantısı hangi tarihte, beklenti hangi yönde?
- VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?
- Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
- Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmanın faziletleri neler?
- SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye şans talihi vurdu! Müjde sabah 7'de geldi! %42 zamlı maaşa ek 14.350 TL cepte! 7550, 8125, 10.500 TL alanlar...
- Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...
- Ramazan Ayı takvimi 2024 | Oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?
- Sadece keskin gözlere sahip olanlar için bulmaca: Resimdeki gizli periyi 5 saniyede bulabilir misin?
- Trabzonspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TS-GS mücadelesi şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler
- Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imzayı atıyor! Aslan'dan Kanarya'ya tarihi transfer ayarı...
- Mardin'de asırlardır kullanıyor! Yakıldığında haşereye, asıldığında nazara, içildiğinde kabızlığa iyi geliyor!