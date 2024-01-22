Beşiktaş istiyordu Galatasaray’a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak

Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller. Ancak resmi bir açıklama olmadığı için henüz transferin kesinleşip kesinleşmeyeceği belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ise heyecanla bu transferin gerçekleşmesini bekliyor.

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