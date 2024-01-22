22 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş istiyordu Galatasaray'a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak

Beşiktaş istiyordu Galatasaray'a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
ABONE OL
Beşiktaş istiyordu Galatasaray’a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak

Beşiktaş'ta teknik direktörlük sorunu Fernando Santos'un atanmasıyla çözüme kavuştu. Şimdi gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni bir golcü transferi için harekete geçmiş durumda. Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da Borussia Dortmund forması giyen bir yıldız oyuncu için devreye girdiği belirtiliyor. İşte detayları...

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için Fernando Santos'un göreve başlamasıyla birlikte, gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Aboubakar ile yollar ayrılarak yeni bir golcü transferi planı yapan Kartal, Borussia Dortmund forması giyen yıldız isimle ilgilenmeye başladı. Dev santrafor için 1.91'lik boyuyla dikkat çeken bu oyuncu için Galatasaray'ın da atağa geçtiği gelen bilgiler arasında.

SÜPER LİG'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Galatasaray, transfer piyasasında önemli adımlar atmaya devam ediyor. İki dev takımın gözdesi, Borussia Dortmund forması giyen bir yıldız oyuncu oldu.

FERNANDO SANTOS İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Fernando Santos'un teknik direktörlük görevini üstlenmesiyle Beşiktaş, büyük bir sorunu çözme yolunda önemli bir adım attı. Siyah beyazlılarda artık gözler tamamen transfer hamlelerine çevrildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ KIŞ TRANSFER DÖNEMİNE HAZIR

Beşiktaş Yönetimi, kış transfer döneminde takım kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Eric Bailly ve Jean Onana ile yollarını ayıran yönetim, şimdi de kaliteli futbolcuları kadrosuna katma hedefinde.

BORUSSİA DORTMUND'UN YILDIZI

Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller. Ancak resmi bir açıklama olmadığı için henüz transferin kesinleşip kesinleşmeyeceği belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ise heyecanla bu transferin gerçekleşmesini bekliyor.

REKABET DOLU SÜPER LİG

Sebastien Haller'in Beşiktaş veya Galatasaray'dan birine transfer olması, Süper Lig'de büyük bir rekabet ortamı yaratabilir. İki dev kulübün taraftarları, bu transferin ligin seyrini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA