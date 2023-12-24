Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi 2023-2024 | Devre arası ne zaman, başladı mı? İkinci yarıda maçlar ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de heyecan dorukta! Bu hafta oynanan maçların ardından, 2023-2024 Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanıyor ve devre arası tarihleri gündeme geliyor. 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşen maçlar, futbolseverlere kıyasıya bir rekabet sunarken, devre arasının başlangıcıyla birlikte takımlar bir süreliğine ara verecek. Peki Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi ne zaman?
Süper Lig'de heyecan dorukta! Bu hafta oynanan maçların ardından, 2023-2024 Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanıyor ve devre arası tarihleri gündeme geliyor. 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşen maçlar, futbolseverlere kıyasıya bir rekabet sunarken, devre arasının başlangıcıyla birlikte takımlar bir süreliğine ara verecek. Peki Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi ne zaman?
SÜPER LİG DEVRE ARASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de ilk yarı bu hafta oynanacak maçlarla sona erecek. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18 hafta müsabakaları ile biterken ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. Hafta müsabakaları ile başlayacak. Süper Lig 2023-2024 sezonu 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.
Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.
SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
ERTELENEN 16. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Saldırı sonrası alınan kararlar ligler ertelenmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ertelenen 16. hafta maçlarının 10 Ocak'ta oynanacağını açıkladı.
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