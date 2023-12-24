Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi 2023-2024 | Devre arası ne zaman, başladı mı? İkinci yarıda maçlar ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de ilk yarı bu hafta oynanacak maçlarla sona erecek. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18 hafta müsabakaları ile biterken ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. Hafta müsabakaları ile başlayacak. Süper Lig 2023-2024 sezonu 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.