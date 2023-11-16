SON DAKİKA | A Milli Takım'da 2 futbolcu kadro dışı
Son dakika... A Milli Futbol Takımı'nda Almanya maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Cengiz Ünder ve kaptan Hakan Çalhanoğlu, milli takım aday kadrosunda çıkartıldı. Ayrıca Türkiye-Almanya maçının hakemleri de açıklandı. İşte detaylar...
SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım'da Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Bugün Almanya'ya gidecek kafilede Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu yer almadı.
Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle dün ve bugün yapılan antrenmanlarda yer almayan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra sakatlığını atlattıktan sonra dört günlük kampta yer alan Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Almanya ile 18 Kasım'da deplasmanda oynayacağı özel maç için bugün Berlin'e yolculuk edecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Milli futbolcularımızdan Cengiz Ünder, yeni teknik heyetimizin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması amacıyla, İstanbul'da dört günlük bir kamp dönemi geçiren A Millî Takımımızın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edilmiş, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin'e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrılmıştır. Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ise, A Millî Takımımızın dün ve bugün yapmış olduğu antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamamıştır. Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen millî oyuncumuz, teknik heyetimizin kararıyla A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
ALMANYA - TÜRKİYE MAÇINI POLONYALI HAKEM BARTOSZ FRANKOWSKİ YÖNETECEK
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü oynayacağı özel maçı, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Almanya-Türkiye mücadelesinde Polonyalı hakem Bartosz Frankowski düdük çalacak.
Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek.
Tomasz Musial ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Pawel Raczkowski ve Krzysztof Jakubik de VAR hakemleri olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te yapacağı maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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