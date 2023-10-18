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Yalovasporlu futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 18.10.2023
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Yalovasporlu futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı

Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve Kocaeli'de yapılan hazırlık maçından dönen Yalovaspor'un takım otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

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