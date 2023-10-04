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Ajax Louis van Gaal'i danışman olarak göreve getirdi

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Giriş Tarihi: 04.10.2023
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Ajax Louis van Gaal’i danışman olarak göreve getirdi

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax'ta danışmanlık görevine, takımın eski teknik direktörü Louis van Gaal getirildi.

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