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Milli güreşçi Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı!

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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Milli güreşçi Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı!

Sırbistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Milli güreşçi Taha Akgül, Macar Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı. Dünya üçüncüsü olan Akgül, serbest stilde milliler adına, 2024 Paris Olimpiyatlarına kota alan ilk sporcu oldu.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, bronz madalya müsabakasında Macaristan'dan Daniel Ligeti ile karşılaştı.

5-4 MAĞLUP OLDU

Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, müsabakada Ligeti'yi 5-0 mağlup etti. Taha Akgül, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota kazandı. Öte yandan milli güreşçilerden 74 kiloda Soner Demirtaş, üçüncü turda Ermeni rakibi Hrayr Alikhanyan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Soner, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Turan Bayramov'a 5-4 mağlup oldu.

Feyzullah Aktürk ise 92 kiloda, Bulgar rakibi Akhmed Adamovich Magamaev maçtan çekilince galip sayıldı ve çeyrek finale yükseldi. Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Kazak rakibi Rizabek Aitmukhan'a 11-0 yenildi.

Milli güreşçilerden 79 kiloda Ramazan İshak Sarı ise ikinci turda İranlı Rakibi Mohammad Ashghar Nokhodilarim'e 9-4 mağlup oldu.
57 kiloda Süleyman Atlı da ilk turda Alman Rakibi Niklas Stechele'ye 6-5 yenildi.

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