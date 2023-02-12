Trabzonspor'dan deprem bölgesi için bir yardım kampanyası daha! Ahmet Ağaoğlu'ndan Basel maçı için flaş çağrı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler için seferber olmaya devam edeceklerini yineledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Ağaoğlu, bordo mavililere Basel maçı için çağrıda bulundu. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Basel maçına mahsus kombinelerimizi bir kenara bırakıyor ve bilet alıyoruz. Elde edilecek geliri de AFAD kanalıyla deprem bölgesine gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.
Başkan Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Değerli Trabzonsporlular; Depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak amacıyla sadece Basel maçına mahsus kombinelerimizi bir kenara bırakıyor ve bilet alıyoruz. Elde edilecek geliri de AFAD kanalıyla deprem bölgesine gönderiyoruz. Yaralarımızı HepBirlikte saralım" şeklinde konuştu.
TRABZONSPOR İLK GÜNDEN İTİBAREN SEFERBER OLDU
Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddetli depremler sonrası AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyasına 2 tır dolusu malzemeyle destek veren Trabzonspor, ihtiyaç malzemelerini taşıyan takviye bir tır ile takım otobüsünü de afet bölgelerinden Malatya'ya gönderdi.
Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında AFAD'ın kampanyasına TS Club depolarındaki kışlık giyecekler ve 1 tır içme suyunu depremzedeler için göndermişti. Yardımlarına takviye yapan bordo mavili kulüp, 1 tır dolusu ihtiyaç malzemesi ile takım otobüsünü Malatya'da bulunan AFAD koordinasyon merkezine gönderdi.
Tırda bulunan ihtiyaç malzemeleri bölgedeki yetkililere teslim edildikten sonra takım otobüsü, valilik koordinasyonuyla bölgede sevkiyatların yapılması amacıyla kullanılacak.
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