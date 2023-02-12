12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan deprem bölgesi için bir yardım kampanyası daha! Ahmet Ağaoğlu'ndan Basel maçı için flaş çağrı

Trabzonspor'dan deprem bölgesi için bir yardım kampanyası daha! Ahmet Ağaoğlu'ndan Basel maçı için flaş çağrı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2023
ABONE OL
Trabzonspor’dan deprem bölgesi için bir yardım kampanyası daha! Ahmet Ağaoğlu’ndan Basel maçı için flaş çağrı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler için seferber olmaya devam edeceklerini yineledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Ağaoğlu, bordo mavililere Basel maçı için çağrıda bulundu. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Basel maçına mahsus kombinelerimizi bir kenara bırakıyor ve bilet alıyoruz. Elde edilecek geliri de AFAD kanalıyla deprem bölgesine gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Değerli Trabzonsporlular; Depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak amacıyla sadece Basel maçına mahsus kombinelerimizi bir kenara bırakıyor ve bilet alıyoruz. Elde edilecek geliri de AFAD kanalıyla deprem bölgesine gönderiyoruz. Yaralarımızı HepBirlikte saralım" şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR İLK GÜNDEN İTİBAREN SEFERBER OLDU

Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddetli depremler sonrası AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyasına 2 tır dolusu malzemeyle destek veren Trabzonspor, ihtiyaç malzemelerini taşıyan takviye bir tır ile takım otobüsünü de afet bölgelerinden Malatya'ya gönderdi.

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında AFAD'ın kampanyasına TS Club depolarındaki kışlık giyecekler ve 1 tır içme suyunu depremzedeler için göndermişti. Yardımlarına takviye yapan bordo mavili kulüp, 1 tır dolusu ihtiyaç malzemesi ile takım otobüsünü Malatya'da bulunan AFAD koordinasyon merkezine gönderdi.

Tırda bulunan ihtiyaç malzemeleri bölgedeki yetkililere teslim edildikten sonra takım otobüsü, valilik koordinasyonuyla bölgede sevkiyatların yapılması amacıyla kullanılacak.

149. saatte mucizenin adı “Mustafa” 149. SAATTE MUCİZENİN ADI “MUSTAFA”
Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor DEPREMZEDELER JANDARMA DESTEĞİ İLE TAHLİYE EDİLİYOR
Depremzedelerden siyaset yapanlara mesaj var DEPREMZEDELERDEN SİYASET YAPANLARA MESAJ VAR
İşte zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar İŞTE ZAMANA KARŞI YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANANLAR
Asrın felaketinde 7.gün! ASRIN FELAKETİNDE 7.GÜN!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA