Trabzonspor’dan deprem bölgesi için bir yardım kampanyası daha! Ahmet Ağaoğlu’ndan Basel maçı için flaş çağrı

Başkan Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Değerli Trabzonsporlular; Depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak amacıyla sadece Basel maçına mahsus kombinelerimizi bir kenara bırakıyor ve bilet alıyoruz. Elde edilecek geliri de AFAD kanalıyla deprem bölgesine gönderiyoruz. Yaralarımızı HepBirlikte saralım" şeklinde konuştu.