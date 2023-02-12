Dev kulüpler Türkiye için harekete geçti! Yardım maçı yapacaklar

BREMEN - DORTMUND MAÇI ÖNCESİ YARDIM TOPLANDI

Werder Bremen'in Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde depremzedeler için yardımlar toplandı. İki takım oyuncuları karşılaşmaya siyah kol bantlarıyla çıktı. Ayrıca karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları 'Für die erdbebenopfer gemeinsam helfen' (depremzedeler için hep birlikte yardım) yazılı pankartla poz verdi. Daha önce iki takımda da forma giyen ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan Ömer Toprak'ın girişimlerinin ardından iki takımda yardım kampanyasına destek oldu. Dün oynanan karşılaşmada görev yapan birkaç futbolcunun formaları açık arttırmaya çıkartıldı. Elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.