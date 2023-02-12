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İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi

SPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, deprem bölgelerine yardım kamyonu gönderdi.

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