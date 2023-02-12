Son dakika: TFF'den Kahramanmaraş depremi sonrası ligden çekilen takımlar hakkında flaş karar! İşte Süper Lig ve 1. Lig'den çekilen takımlar
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş depremi sonrası Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, 1. Lig'den ise Adanaspor ve Malatyaspor ligden çekilme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen takımlar hakkında alınan kararı açıkladı.
TFF, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme taleplerini kabul ettiği kulüplerin, sezonun geri kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.
Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, 1. Lig'den ise Adanaspor ve Malatyaspor ligden çekilme kararı almıştı.
TFF, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme taleplerini kabul ettiği kulüplerin, sezonun geri kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PAK nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? EGM personel alımı var mı? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?
- Ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Deprem yardımı programı hangi kanallardan yayınlanacak? TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ!
- KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...
- Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
- Tokat deprem son dakika 2023! 11 Şubat Tokat ve Çorum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?
- EYT'nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi
- ZİLZAL (Zelzele) suresi MEALİ | Faziletleri neler? Türkçe anlamı nedir? Deprem anında okunur mu? Türkçe, Arapça okunuşu! DOĞAL AFETLERDEN KORUYAN DUA...
- Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?
- İşsizlik ödeneği ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşsizlik maaşı yattı mı, ödendi mi? Sorgulama ekranı...
- E-Okul NAKİL ALDIRMA EKRANI 2023 | Deprem okul kaydı nakli nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Doğal Afet Nedeniyle Nakil aldırma başvuru...
- Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı? Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı?