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Son dakika: TFF'den Kahramanmaraş depremi sonrası ligden çekilen takımlar hakkında flaş karar! İşte Süper Lig ve 1. Lig'den çekilen takımlar

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Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Son dakika: TFF’den Kahramanmaraş depremi sonrası ligden çekilen takımlar hakkında flaş karar! İşte Süper Lig ve 1. Lig’den çekilen takımlar

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş depremi sonrası Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, 1. Lig'den ise Adanaspor ve Malatyaspor ligden çekilme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen takımlar hakkında alınan kararı açıkladı.

TFF, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme taleplerini kabul ettiği kulüplerin, sezonun geri kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.

İŞTE LİG'DEN ÇEKİLEN TAKIMLAR

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası birçok spor kulünün sporcusu hayatını kaybetti. Aralarında Gaziantep, Malatya, Hatay ve Adana'nın futbol kulüpleri de vardı.

Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, 1. Lig'den ise Adanaspor ve Malatyaspor ligden çekilme kararı almıştı.

TFF, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme taleplerini kabul ettiği kulüplerin, sezonun geri kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.

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