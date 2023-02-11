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Son dakika | Adanaspor Spor Toto 1. Lig'den çekildiğini duyurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Son dakika | Adanaspor Spor Toto 1. Lig’den çekildiğini duyurdu

SON DAKİKA | Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası spor dünyasıda yasta... Bu kapsamda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ligden çekildiğini açıkladı. Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesi, 2022-2023 sezonunun kalan maçlarını bulunduğumuz şartlar itibarıyla devam edilemeyeceği ve bu nedenle ligden çekilme irademizi kamuoyuna duyururuz" denildi.

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