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Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? Hangi tarihte başlayacak? TFF ŞUBAT MAÇ TAKVİMİ son durum ne?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? Hangi tarihte başlayacak? TFF ŞUBAT MAÇ TAKVİMİ son durum ne?

Süper Lig maçları ne zaman devam edecek sorusunun cevabı araştırılan konular arasından yer alıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7. ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Yaşanan felakette 10 ilimiz etkilendi. Aralarında futbolcularında bulunduğu çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sebebiyle ara verilen Süper Lig maçları hangi tarihte başlayacak?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin Aralarında futbolcularında bulunduğu çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig karşılaşmaları depremin ardından ertelenmişti. Peki Süper Lig ne zaman devam edecek? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

MAÇLAR ERTELENDİ

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yaşanan acılar nedeniyle ülkemizde futbol başta olmak üzere birçok federasyon maçlarını erteledi.

KARŞILAŞMALAR MART AYININ BAŞINA ERTELENDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaptığı açıklamada maçların 17 Şubat'ta oynanacağını duyurmuştu. Ancak bu karardan vazgeçildi ve yapılan son açıklamada maçlar Mart ayı başına ertelendi.

MALATYASPOR LİGDEN ÇEKİLDİ!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.

Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dün Süper Lig Kulüpler Birliği vakfıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün de 1. Lig Kulüpler Birliği'yle görüşme yaptık. Spor Toto 1. Lig maçlarının da 3-4 Mart'ta başlamasına karar aldık. Eyüpspor'un bir erteleme maçı var, onu birkaç gün önce oynatma konusunda mutabık kaldık.

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor. O konuda mutabık kaldık. Adanaspor da depremden dolayı ligden çekilmek istiyor. Bu konuyu bize yazılı olarak iletecekler. Sonrasında 1. Lig'den kaç takımımız düşecek, kaç takımımız dondurulacağının kararı vereceğiz.

Transfer konusunda yönetim kurulu kararı aldık. Ligden çekilen kararı alan takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olması şartıyla gerek Süper Lig'de gerek de 1. Lig'deki takımların transfer etmesi halinde yabancı oyuncuların +1 olarak oynaması için izin vereceğiz. Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde olacaklar. Böylece o takımlara yardımcı olmaya çalışacağız. Onların mali durumları da bizim için çok önemli.

2. ve 3. Lig takımlarının durumu için de salı günü yapacağımız toplantınınn ardından karar vereceğiz."

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