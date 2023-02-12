Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? Hangi tarihte başlayacak? TFF ŞUBAT MAÇ TAKVİMİ son durum ne?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin Aralarında futbolcularında bulunduğu çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig karşılaşmaları depremin ardından ertelenmişti. Peki Süper Lig ne zaman devam edecek? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

MAÇLAR ERTELENDİ

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yaşanan acılar nedeniyle ülkemizde futbol başta olmak üzere birçok federasyon maçlarını erteledi.