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Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı: Kimse enkazdan çıkartamıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı: Kimse enkazdan çıkartamıyor

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7’lik depremin ardından Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın enkaz altında olduğu ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklandı. Göçük altından çıkan eşi Kübra Türkaslan olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu ve çektiği video ile yardım talebinde bulundu.

Peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hissedildi.

Meydana gelen depremde çoğu sporcu enkaz altında kalırken futbol dünyasından da kötü haber geldi.

EŞİ KURTARILDI

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklandı.

Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KULÜP RESMEN DUYURDU

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınmamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerine yer verildi.

EŞİ SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan sosyal medya hesabından son durumu anlattı ve 'Burası çok kötü ne olur yardım edin. 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkaz altında çıkartamıyor. Burası dümdüz oldu. '' ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı: Kimse enkazdan çıkartamıyor YENİ MALATYASPOR’UN KALECİSİ AHMET EYÜP TÜRKASLAN’IN EŞİNDEN YARDIM ÇIĞLIĞI: KİMSE ENKAZDAN ÇIKARTAMIYOR

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