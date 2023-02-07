Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı: Kimse enkazdan çıkartamıyor

EŞİ SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan sosyal medya hesabından son durumu anlattı ve 'Burası çok kötü ne olur yardım edin. 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkaz altında çıkartamıyor. Burası dümdüz oldu. '' ifadelerini kullandı.