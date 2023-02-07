Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı: Kimse enkazdan çıkartamıyor
Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7’lik depremin ardından Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın enkaz altında olduğu ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklandı. Göçük altından çıkan eşi Kübra Türkaslan olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu ve çektiği video ile yardım talebinde bulundu.
Peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hissedildi.
Meydana gelen depremde çoğu sporcu enkaz altında kalırken futbol dünyasından da kötü haber geldi.
EŞİ KURTARILDI
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklandı.
Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de kurtarma çalışmaları devam ediyor.
KULÜP RESMEN DUYURDU
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınmamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerine yer verildi.
EŞİ SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ
Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan sosyal medya hesabından son durumu anlattı ve 'Burası çok kötü ne olur yardım edin. 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkaz altında çıkartamıyor. Burası dümdüz oldu. '' ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB SON DAKİKA: e-Sınavlar ertelendi mi? Elektronik sınavlar ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Deprem bölgelerine araç giriş çıkışı durduruldu mu? Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay... Sivil araç girişleri hangi illerde durduruldu? SON DAKİKA
- Hayatınızı kurtaracak! 7777'e mesaj gönder, konumun cebine gelsin! Ücretli mi ücretsiz mi? Deprem anında 'Neredeyim' yazdığında yetkililer bilgilendiriliyor mu?
- İskenderun Limanı nerede, hangi ilde? İskenderun Limanı yangın söndürüldü mü, son durum ne?
- 7 Şubat UÇUŞLAR İPTAL Mİ? İstanbul, Adana uçak seferleri iptal mi edildi? THY, Pegasus, Anadolu Jet, Sabiha Gökçen, Kahramanmaraş, İstanbul Havalimanı, Malatya,Gaziantep UÇAK SEFERLERİ!
- FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2023 | Evim fay hattında mı? Fay hattı nedir, nasıl kırılır? Kaç km derinlikte olur? Adresten deprem riski öğrenme
- AFAD ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ | AFAD eğitimi nereden, nasıl alınır? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI!
- DSİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DSİ PERSONEL ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? İSİM LİSTESİ SORGULAMA!
- OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, edilecek mi? 7 ŞUBAT DEPREM SON DURUM!
- 7.7'lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları
- Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?
- Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? "Öldü" iddiası...