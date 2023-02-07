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Hataysporlu Christian Atsu'dan sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Hataysporlu Christian Atsu’dan sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik deprem sonrası bir çok şehir etkilenmişti. Bu şehirlerin başında da Hatay geliyordu. Yaşanan deprem sonrası bazı Hatayspor'lu futbolcular ve teknik heyetten isimler de enkaz altında kalmıştı. Son olarak Ganalı futbolcu Christian Atsu'dan iyi haber geldi. Hatayspor yöneticisi oyuncunun son durumuyla alakalı açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik deprem sonrası yıkılan binaların enkazında kalan insanların çıkarılmasına devam ediliyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da da büyük hasar meydana geldi.

ATSU İÇİN YENİ AÇIKLAMA
Dün yaşanan deprem sonrası Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'ya ulaşılamıyordu. Atsu'nun yanı sıra Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a ulaşılamıyor. Sabah saatlerinde Radyo Gol'e konuşan Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz. " dedi.

KERİM ALICI İLE BURAK ÖKSÜZ ENKAZDAN ÇIKARILDI
Kerim Alıcı'nın kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Bertuğ Yıldırım ile Burak Öksüz ve kulüp tercümanı Emre kurtarıldı.

Ayrıca kendisine ulaşılamayan Onur Ergün'ün de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatayspor'da teknik heyetten iki ismin de enkazdan sağ kurtulduğu belirtildi.

Bertuğ Yıldırım'dan açıklama, 'Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun.'

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