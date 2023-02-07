Hataysporlu Christian Atsu’dan sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik deprem sonrası yıkılan binaların enkazında kalan insanların çıkarılmasına devam ediliyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da da büyük hasar meydana geldi.

ATSU İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Dün yaşanan deprem sonrası Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'ya ulaşılamıyordu. Atsu'nun yanı sıra Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a ulaşılamıyor. Sabah saatlerinde Radyo Gol'e konuşan Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz. " dedi.