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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de maçların oynanacağı tarihleri açıkladı

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de maçların oynanacağı tarihleri açıkladı

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.

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