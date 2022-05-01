Trabzonspor’dan dudak uçuklatan gelir! Kasasını doldurdu: 560 milyon TL

Öncelikle sezon başında 45 milyon TL katılım payı alan bordo mavili kulüp şampiyonluk primi olarak da 46 milyon TL alacak.

Galibiyet başına 2.97 milyon TL verilen Süper Lig'de şimdiye dek 21 galibiyet alan Fırtına 62.37 milyon TL alırken, bu rakam lig sonuna kalan üç maçta kadar artabilecek. 6 şampiyonluğa 25 milyon TL