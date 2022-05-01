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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve babası Sadık Albayrak Trabzonspor'un şampiyonluğuna böyle sevindi

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Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve babası Sadık Albayrak Trabzonspor’un şampiyonluğuna böyle sevindi

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda şampiyonluğunu ligin bitimine 3 hafta kala ilan etti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak'ın stadyumda yaşadığı şampiyonluk sevinci de kameralara yansıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

BERAT ALBAYRAK VE BABASI SADIK ALBAYRAK MAÇI SAHADA İZLEDİ

Trabzonspor'un şampiyonluk maçını eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak da stadyumdan takip etti.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmayı yerinde takip eden Berat Albayrak ve Sadık Albayrak'ın şampiyonluk coşkusu kameralara yansıdı.

Karşılaşmayı yan yana izleyen baba-oğulun şampiyonlukla birlikte yaşadığı büyük sevinç Trabzonspor'a olan sevgilerini de gözler önüne serdi.

Berat Albayrak’ın şampiyonluk sevinci BERAT ALBAYRAK'IN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

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