Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve babası Sadık Albayrak Trabzonspor’un şampiyonluğuna böyle sevindi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

BERAT ALBAYRAK VE BABASI SADIK ALBAYRAK MAÇI SAHADA İZLEDİ



Trabzonspor'un şampiyonluk maçını eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak da stadyumdan takip etti.