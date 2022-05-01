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Beşiktaş'tan Kayseri'de muhteşem geri dönüş! MAÇ SONUCU: Kayserispor - Beşiktaş 2-3

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Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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Beşiktaş’tan Kayseri’de muhteşem geri dönüş! MAÇ SONUCU: Kayserispor - Beşiktaş 2-3

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, 35. hafta maçında Kayserispor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında Thiam'ın penaltı golüyle geriye düşen Beşiktaş, ikinci yarıdaki performansıyla Kayserispor'u devirdi. Beşiktaş, Serdar Saatçı ve N'Koudou'nun 2 golüyle 3 puanı kaptı.

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, zorlu Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçı, ikinci yarıda bulduğu 3 golle kazandı.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ:

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, Kemen, Ramazan, Bertolacci, Thiam, Gavranovic.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar Saatçı, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Larin.

SÜPER LİG'DE 42. RANDEVU

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 23 kez Beşiktaş galip geldi. Kayserispor 10 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı.

KARTAL BU SEZON DEPLASMANDA 3 GALİBİYET ALABİLDİ

Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 17 deplasman maçında 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gol kaydeden siyah-beyazlılar kalesinde 23 gol gördü. Kartal bu sezon dış sahada sadece Antalyaspor, Karagümrük ve Sivasspor'a karşı galip gelebildi.

BEŞİKTAŞ'TA 10 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Oynanacak maç öncesinde siyah-beyazlılarda Josef De Souza, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alez Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Cyle Larin, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Söz konusu oyuncular Kayserispor deplasmanında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Domagoj Vida da, maç kafilesinde yer almayacak.

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