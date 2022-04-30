Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Trabzon’da tarihi karşılaşma

BİR MAÇTA İKİ HEDEF

Antalya ile şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'un başka bir hesabı da var. Bu sezon 34 lig maçında iki kez yenilen Fırtına, ilk mağlubiyetini ise 16. haftada deplasmanda Antalya karşısında almıştı. Karadeniz devi, hesabı görmek istiyor.

SERİ TAMAMLANACAK

Takımın bu sezon Süper Lig'de yenemediği 2 takım kaldı. 19 rakibinin 17'sini mağlup eden bordo-mavililer, Antalya ve Başakşehir'e karşı galip gelemedi. Bugün Antalya son haftada Başakşehir ile oynayacak Fırtına, seriyi tamamlamak istiyor.