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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporlular meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

İHA
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Giriş: 01.05.2022 11:13
Trabzonspor şampiyon oldu! Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Antalyaspor ile 2-2 beraberlikle sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluk elde etti. Senelerin ardından gelen tarihi şampiyonluktan sonra Bordo-mavili taraftarlar, meydanları coşturdu. İşte kutlamalardan görüntüler…
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