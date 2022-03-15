Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça rövanş maçı hangi kanalda?
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlar belli oluyor. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, gruptan namağlup lider çıkarak büyük başarı elde etti. Son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray, ilk karşılaşmadan 0-0 berabere ayrıldı ve İstanbul'a avantajlı döndü. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça rövanş maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu tamamlanıyor. Barcelona ile ilk maçını İspanya'da oynayan Galatasaray, 0-0'lık sonucun ardından İstanbul'a avantajlı dönüş yaptı. Tur için hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, Barcelona'yı eleyerek çeyrek finale çıkmak istiyor. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça rövanş maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
İstanbul'daki rövanş maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
GALATASARAY, DERBİ ZAFERİYLE MORAL BULDU
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacağı maç öncesi moral buldu.
Nef Stadı'nda yapılan maçın ilk 5 dakikasında rakibinin baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı takım, oyunda dengeyi kısa sürede kurdu. Hızlı ataklarda ve ileride kurduğu baskılarla pozisyon üreten Galatasaray, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile goller bulup, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda 70. dakikaya kadar Beşiktaş daha fazla topa sahip olurken, sarı-kırmızılılar kalesinde Cyle Larin'in 55. dakikada girdiği pozisyon dışında tehlike yaşamadı. Hızlı ataklarla rakip kalede gol arayan Galatasaray, skor üretemedi. Son bölümde yorulan ve oyundan düşen Galatasaray, 84. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı.
Kalan bölümde büyük bir baskı görmesine rağmen skoru koruyarak sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 10. galibiyetini alıp, puanını 38'e çıkardı. Galatasaray, haftayı 11. sırada kapattı.
KEREM AKTÜRKOĞLU PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da son 2 sezondur performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren isim oldu. Bu sezon Süper Lig'de geride kalan bölümde 28 maça çıkan Kerem, Beşiktaş derbisinde fileleri 2 kez havlandırıp, gol sayısını 8'e yükseltti.
Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında 6 gol atan Kerem, bu yıl performansını daha da arttırdı. Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında ise 3 kez fileleri havalandırdı.
"DÖRT BÜYÜKLER"E KARŞI BU SEZON İLK KEZ
Galatasaray, bu sezon "Dört Büyükler" içinde olan rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ilk kez kazandı.
Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Trabzonspor maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, dış sahada Beşiktaş ve içeride ise Fenerbahçe derbilerinde 1-0 üstünlük yakalamasına rağmen 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ise sahasında 1-0 öne geçtiği Trabzonspor mücadelesini yine 2-1 kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek "Dört Büyükler"e karşı bu sezonki 5. maçında ilk galibiyetine ulaştı.
EVİNDE BEŞİKTAŞ'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.
Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği derbilerde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, bu sezon ise 2-1'ik skorlarla galip geldi. 2019-2020 sezonunda yapılan maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.
TORRENT, İLK DERBİSİNDEN GALİBİYETLE AYRILDI
Sarı-kırmızılı takımın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in yerine 21. hafta öncesinde göreve getirilen 59 yaşındaki teknik adam, ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Torrent de çıktığı ilk derbiyi 3 puanla tamamladı.
SAHASINDA 3 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 3 lig maçında mağlup olmadı.
Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Sahasındaki son yenilgisini 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı.
LİGDE 10 MAÇTIR KALESİNİ KAPATAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına engel olamadı.
Ligde son olarak 19. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladığı maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 10 karşılaşmada en az 1 kez topu filelerinde gördü.
Galatasaray, 2022 yılındaki lig karşılaşmalarında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşarken, 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, son 10 lig maçında rakiplerinin 19 golüne, 16 golle karşılık verdi.
MUSTAFA MUHAMMED VE ÖMER BAYRAM CEZALI
Galatasaray'da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında olan Mustafa, mücadelenin 67. dakikasında yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın uzak köşeden çıkmasını istediği Mustafa Muhammed, doğrudan yedek kulübesine yöneldi. Karaoğlan, zaman geçirdiğini düşündüğü sarı-kırmızılı futbolcuya sarı kart gösterdi.
Karşılaşmaya 81. dakikada dahil olan Ömer Bayram da 86. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.
Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, bu kartların ardından cezalı duruma düştü.
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