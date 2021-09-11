Kara Kartal yüksekten uçuyor I Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri 7 ve 52'de Michy Batshuayi ile 10'da Kevin N'Koudou kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla puanını 10'a çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-0'lık skorla galip tamamladı.
Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri 7 ve 52. dakikada Michy Batshuayi ile 10. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 10'a çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
PJANIC İLK MAÇINDA ASİSTLE TANIŞTI
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, siyah-beyazlılarda ilk 11'de başladı ve ilk maçına çıktı. Boşnak yıldız 68. dakikada yerini Mehmet Topal'a bırakırken, ilk golün asistini yapan isim oldu.
JOSEF-TOPAL İKİLİSİ YAN YANA!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza ile yeni transfer Mehmet Topal, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte tam 1121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi. İki isim Fenerbahçe'de oynadığı dönemde orta alanda yıllarca birlikte forma giymiş ve uyumlu futboluyla dikkat çekmişti. Son olarak sarı-lacivertli forma altında, 18 Ağustos 2018 yılında Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında birlikte oynayan iki oyuncu, tam 1121 gün aradan sonra bu kez Beşiktaş forması altında yine Yeni Malatyaspor'a karşı orta sahada birlikte forma giydi. Beşiktaş forması altında ilk olarak Karagümrük maçında şans bulan Mehmet Topal, bu mücadelede savunmada oynadığı için, Josef'le yan yana oynayamamıştı.
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