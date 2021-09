Cristiano Ronaldo gollerle döndü! Kırmızı Şeytanlar lideriyle güldü

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Manchester United, Old Trafford'da Newcastle United'ı konuk etti. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı maçın 45+2'nci dakikasında, Portekizli yıldız sahneye çıktı. Ronaldo, kaydettiği gol ile Old Trafford'da golle döndü ve müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.