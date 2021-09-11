Cristiano Ronaldo gollerle döndü! Kırmızı Şeytanlar lideriyle güldü

12 YIL SONRA GELEN GOL

Opta'nın verilerine göre Premier Lig'de Mayıs 2009'dan (Manchester City'e) bu yana ilk golünü Newcastle filelerine gönderen Cristiano Ronaldo, Matt Jackson'ın (13 yıl 187 gün) ardından iki lig golü arasında en uzun süre geçen oyuncu oldu (12 yıl 124 gün)

Cristiano Ronaldo (36 yaş 218 gün), Premier Lig'de Nisan 2010'dan (38 yaş 182 gün; Graham Alexander) bu yana bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu oldu.