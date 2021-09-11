Cristiano Ronaldo gollerle döndü! Kırmızı Şeytanlar lideriyle güldü
Son dakika spor haberleri... Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularının arasında yer alan Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'la ilk Premier Lig maçına çıktı. Ronaldo, Newcastle United karşısında iki golün altına imzasını attı.
Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katan Manchester United, Portekizli oyuncunun 2 gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Manchester United, Old Trafford'da Newcastle United'ı konuk etti. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı maçın 45+2'nci dakikasında, Portekizli yıldız sahneye çıktı. Ronaldo, kaydettiği gol ile Old Trafford'da golle döndü ve müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Newcastle United, 56'ncı dakikada Manquillo ile beraberliği sağlarken, 62'de bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ı bir kez daha öne geçirdi. 80'inci dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-1'e getiren Manchester ekibi, 90+2'de Lingard'ın rakip ağlara gönderdiği top ile birlikte müsabakayı 4-1 kazandı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 10'a yükseltirken, Newcastle United ise 1 puanda kaldı.
12 YIL SONRA GELEN GOL
Opta'nın verilerine göre Premier Lig'de Mayıs 2009'dan (Manchester City'e) bu yana ilk golünü Newcastle filelerine gönderen Cristiano Ronaldo, Matt Jackson'ın (13 yıl 187 gün) ardından iki lig golü arasında en uzun süre geçen oyuncu oldu (12 yıl 124 gün)
Cristiano Ronaldo (36 yaş 218 gün), Premier Lig'de Nisan 2010'dan (38 yaş 182 gün; Graham Alexander) bu yana bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu oldu.
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