Galatasaray - Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler...

"TAMAM MI DEVAM MI?"

Dev derbi, şampiyonluğu kovalayan Galatasaray için ise "tamam mı devam mı?" niteliğini taşıyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini evine boş göndererek, puan farkını 3'e indirmek ve şampiyonluk için umutlarını sürdürmek istiyor.

6 haftadır kaybetmeyen Galatasaray, son 3 maçını da gol yemeden kazandı. 7 haftadır mağlup olmayan Beşiktaş'ta rakibi gibi son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri, son 12 deplasman mücadelesinde sadece 1 kez kaybetti.