CANLI I Beşiktaş Alanyaspor canlı anlatım izle! Lider Kartal kritik virajda

GHEZZAL DÖNÜYOR

Sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında görev yapamayan Rachid Ghezzal, cezası sona erdiği için mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyen isimler arasında yer alan Bernard Mensah'ın da görev verilmesi halinde Alanyaspor maçında görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi sona eren Mensah yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

Kamerun Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden ve yapılan tetkiklerin ardından sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptandığı için Kasımpaşa maçında oynayamayan Vincent Aboubakar karşılaşmada da görev yapamayacak.

Aboubakar'ın yanı sıra Bosna Hersek 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ajdin Hasic de Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.