CANLI I Beşiktaş Alanyaspor canlı anlatım izle! Lider Kartal kritik virajda
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Lig'in en pozitif futbolunu oynayan takımlardan biri olan Beşiktaş ve Alanyaspor, ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede mutlak 3 puan için sahada olacak. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak.
2 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligde bir haftayı bay geçmesine rağmen ilk sırada yer alan ve şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Beşiktaş, oynadığı son 2 lig maçında galibiyeti unuttu. Milli maçlar arasına girmeden önce evinde oynadığı son maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, aranın ardından ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve sahada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.
GHEZZAL DÖNÜYOR
Sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında görev yapamayan Rachid Ghezzal, cezası sona erdiği için mücadelede forma giyebilecek.
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyen isimler arasında yer alan Bernard Mensah'ın da görev verilmesi halinde Alanyaspor maçında görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi sona eren Mensah yapılan antrenmanda takımla çalıştı.
Kamerun Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden ve yapılan tetkiklerin ardından sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptandığı için Kasımpaşa maçında oynayamayan Vincent Aboubakar karşılaşmada da görev yapamayacak.
Aboubakar'ın yanı sıra Bosna Hersek 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ajdin Hasic de Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.