CANLI | Fatih Karagümrük Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de nefes kesen maç

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.





İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Jimmy, Mevlüt

Hatayspor: Munir, Burak, Yusuf, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Kamara, Akintola, Diouf

Ligdeki son maçında Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenen bordo-beyazlı ekip, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da sakatlıkları süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Strahil Popov ve Mesut Çaytemel de kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.