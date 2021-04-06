06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI I Trabzonspor Kayserispor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

CANLI I Trabzonspor Kayserispor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri formda Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

SPOR
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
ABONE OL
CANLI I Trabzonspor Kayserispor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor - Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Kayserispor - Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak

48. RANDEVU

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor 48. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

TEK YENİLGİ KAYSERİ

Bu arada Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

Haftalar sonra galibiyeti hatırladı GÖZTEPE RİZESPOR | KRİTİK KARŞILAŞMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA