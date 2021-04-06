CANLI I Trabzonspor Kayserispor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri formda Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Trabzonspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor - Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Kayserispor - Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak
48. RANDEVU
Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor 48. kez karşı karşıya geliyor.
Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.
Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.
TEK YENİLGİ KAYSERİ
Bu arada Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.