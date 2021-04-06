CANLI I Trabzonspor Kayserispor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

TEK YENİLGİ KAYSERİ

Bu arada Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.