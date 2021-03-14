14 Mart 2021, Pazar
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CANLI | Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle

'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında ligde zor günler geçiren 'ni konuk edecek. Ev sahibi ekipte mutlak hedef 3 puan alarak zirve yarışından kopmamak. Teknik direktör değişikliğine giden Ankara temsilcisi ise kötü gidişe 'dur' deyip ligin son sırasından kurtulmak istiyor. Saat 19'da başlayacak ve ekranından naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden de takip edebilecekler. Maçın 11'leri ve son dakika gelişmelerinin ayrıntıları haberimizde...

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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CANLI | Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle

Fenerbahçe, 'in 30. haftasında bugün sahasında son sıradaki Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, Mert Hakan, Thiam.

Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim, Diego, Arda, Johansson, Piris, Murat, Mugni, Ayite, Candeias, Lima.

Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenmişti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada girdi.

ise 21 puanla son sırada yer alıyor.

EV SAHİBİ EKİP İÇ SAHADA KÖTÜ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

DERBİ ÖNCESİ 4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak.

Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ 3 PUANA HASRET

Ligin son sırasındaki Gençlerbirliği ise 11 haftadır üç puana hasret. Başkent ekibinde hafta içinde teknik adam değişikliği yaşandı. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Özcan Bizati'yi takımın başına getirdi.

Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Palomat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sio, Stancu ve Zargo Toure Kadıköy deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmıştı.

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