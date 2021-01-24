Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ilk idmanına çıktı
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları ile bir arada çalışan Özil'in moralinin yüksek olduğu gözlendi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 18.00'de başlayan idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınma hareketleri ile başlayan idman 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam etti.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarını bu idmanla tamamlarken, bugün anlaşma sağlandığı açıklanan ve sağlık kontrolünden geçen Mesut Özil, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
İdmanı Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş, İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile Selçuk Şahin de takip etti.
MESUT ÖZİL, 3,5 YILLIĞINA RESMEN FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden "Rüya gerçek oldu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı. Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Hoş geldin Mesut" ifadelerine yer verildi.