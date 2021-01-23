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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Ne zaman kadroya girecek?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Ne zaman kadroya girecek?

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün | Sivasspor deplasmanında 1 puan çıkaran Fenerbahçe'de ortaya konan futbol keyif vermedi. Pozisyon bulmakta zorlanan sarı lacivertliler çilingir Mesut Özil'i bekliyor. Taraftar en çok Özil'in ne zaman kadroda göreceği zamanı merak ediyor. Erol Bulut konuya ilişkin herkesi şaşırtan bir karar alabilir. İşte merakla beklenen Mesut Özil'in takıma gireceği tarih...

Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:06
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Ne zaman kadroya girecek?
Fenerbahçe'de teknik heyet, sezon başı yaptığı planlarda bir takım değişikliklere gidecek. Teknik Direktör Erol Bulut'un Mesut Özil ile ilgili planı belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Ne zaman kadroya girecek?
Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanından önemli bir puan çıkarmasına rağmen futbol olarak geçer not alamadı.
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Ne zaman kadroya girecek?

SONUCA YÖNELİK PLAN
Bu maç öncesi oynanan beş lig maçını kazanan sarı-lacivertliler sonuca yönelik bir oyun anlayışı belirlemişti. Başakşehir maçıyla başlayan serinin son halkası olan Ankaragücü maçında takım sadece skor alıp, rahat kazanmakla yetinmemiş, maç boyu da etkili bir oyun oynamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Ne zaman kadroya girecek?

BEKLENTİLERİN UZAĞINA KALDI
Bu futbolun Sivasspor maçında da devam etmesi beklense de planlanan gibi olmadı. Rakibin gücü, soğuk hava ve takımdaki eksikler sebebiyle sarı-lacivertliler beklentilerden uzaktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Ne zaman kadroya girecek?

Çıkış bileti Mesut
Tek hedef şampiyonluk olduğu için yönetim ve taraftar, oyunu çok fazla eleştirmiyor. Teknik heyet ise bu durumdan Mesut'un yardımı ile çıkmayı planlıyor.