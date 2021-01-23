Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Ne zaman kadroya girecek?

SONUCA YÖNELİK PLAN

Bu maç öncesi oynanan beş lig maçını kazanan sarı-lacivertliler sonuca yönelik bir oyun anlayışı belirlemişti. Başakşehir maçıyla başlayan serinin son halkası olan Ankaragücü maçında takım sadece skor alıp, rahat kazanmakla yetinmemiş, maç boyu da etkili bir oyun oynamıştı.