HaberlerGaleriSon dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Ne zaman kadroya girecek?
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Ne zaman kadroya girecek?
Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün | Sivasspor deplasmanında 1 puan çıkaran Fenerbahçe'de ortaya konan futbol keyif vermedi. Pozisyon bulmakta zorlanan sarı lacivertliler çilingir Mesut Özil'i bekliyor. Taraftar en çok Özil'in ne zaman kadroda göreceği zamanı merak ediyor. Erol Bulut konuya ilişkin herkesi şaşırtan bir karar alabilir. İşte merakla beklenen Mesut Özil'in takıma gireceği tarih...