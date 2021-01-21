Bomba Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe'den alacağı ücret 7.5 milyon euro

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi dünya basınında gündemini koruyor. Hemen hemen her gün yıldız oyuncuyla ilgili haberler manşetleri süslüyor. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, 'Özil'in yeni dünyası" başlığıyla duyurduğu özel haberinde yıldız futbolcunun sarı lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sürecek bir anlaşma yaptığını yazdı.