21 Ocak 2021, Perşembe
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Bomba Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe'den alacağı ücret 7.5 milyon euro

'de flaş gelişme... 'in Fenerbahçe'ye transferi dünya basınında gündemini koruyor. Hemen hemen her gün yıldız oyuncuyla ilgili haberler manşetleri süslüyor. 'nın yüksek tirajlı gazetesi , 'Özil'in yeni dünyası" başlığıyla duyurduğu özel haberinde yıldız futbolcunun sarı lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sürecek bir anlaşma yaptığını yazdı.

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Bomba Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe'den alacağı ücret 7.5 milyon euro

Mesut Özil'in 'ye transferi dünya basınında gündemini koruyor. Hemen hemen her gün yıldız oyuncuyla ilgili haberler manşetleri süslüyor. 'nın yüksek tirajlı gazetesi , 'Özil'in yeni dünyası" başlığıyla duyurduğu özel haberinde yıldız futbolcunun sarı lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sürecek bir anlaşma yaptığını yazdı.

Haberde 'in bu imza karşılığında yıllık 7,5 milyon Euro kazanacağını iddia edildi. Öte yandan Mesut Özil, ayağı kırılan Trabzonsporlu Abdulkadi Ömür için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

MANŞETLERDEN DÜŞMÜYOR!
BILD, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in transferine geniş yer ayırdı. Yıldız oyuncunun 7.5 milyon Euro kazanacağını duyurdu.

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