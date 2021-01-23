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Mesut Özil maaşı ne kadar | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Tarih belli oldu

Mesut Özil ne kadar maaş alıyor | Fenerbahçe'nin ses getiren transferi Mesut Özil'le ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli camida büyük bir sevince neden olan Özil, bunun karşılığını vermek için sabırsızlanıyor. Yıldız oyuncunun imza töreniyle ilgili Başkan Ali Koç önemli bir açıklama yaptı. Mesut'un kendisini 3,5 yıllığına sarı lacivertli formaya bağlayacağı gün belli oldu. Spor kamuoyu Fenerbahçe'nin yeni yıldızının maaşını da merak ediyor. İngiliz yayın organı The Sun'da yer alan habere göre Mesut, Arsanel'deki kazancından büyük bir indirim yaptı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.01.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 15:36
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Mesut Özil maaşı ne kadar | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Tarih belli oldu
Mesut Özil'i transfer ederek şu ana kadar ocak ayında Avrupa'daki en flaş transfere imza atan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya ödeyeceği yıllık ücret de netleşmeye başladı.
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Mesut Özil maaşı ne kadar | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Tarih belli oldu
İngiliz yayın organı The Sun'da yer alan habere göre Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşmaya varan Mesut Özil'in, Sarı-Lacivertli kulübe gelmek için Arsenal'de kazandığı ücrete göre çok ciddi bir indirime gittiği belirtildi.
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Mesut Özil maaşı ne kadar | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Tarih belli oldu

The Sun'da yer alan haberde Arsenal'den ayda 1 milyon euronun üzerinde maaş alan 32 yaşındaki Mesut Özil'in Fenerbahçe'den senelik 3 milyon 600 bin euro maaş alacağı kaydedildi.

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Mesut Özil maaşı ne kadar | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Tarih belli oldu
Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen ve şu an karantinada olan yıldız futbolcunun, pazartesi günü Kayseri maçında tribünde olması bekleniyor.
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Mesut Özil maaşı ne kadar | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Tarih belli oldu

EROL BULUT: MESUT ÖZİL EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mesut Özil transferine ilişkin, "İngiltere'de antrenman yaptığını biliyoruz. Sadece maç eksiği var, en kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda göreceğiz inşallah." dedi.