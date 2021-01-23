Mesut Özil maaşı ne kadar | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Tarih belli oldu

Mesut Özil ne kadar maaş alıyor | Fenerbahçe'nin ses getiren transferi Mesut Özil'le ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli camida büyük bir sevince neden olan Özil, bunun karşılığını vermek için sabırsızlanıyor. Yıldız oyuncunun imza töreniyle ilgili Başkan Ali Koç önemli bir açıklama yaptı. Mesut'un kendisini 3,5 yıllığına sarı lacivertli formaya bağlayacağı gün belli oldu. Spor kamuoyu Fenerbahçe'nin yeni yıldızının maaşını da merak ediyor. İngiliz yayın organı The Sun'da yer alan habere göre Mesut, Arsanel'deki kazancından büyük bir indirim yaptı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.01.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 15:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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